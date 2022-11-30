Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Дійсно проблема захисту нашого повітряного простору та удари по українській критичній інфраструктурі прискорюють надання Україні сучасних систем ППО. Бюрократичні процеси на Заході відбуваються набагато швидше, аніж це було на початку повномасштабного вторгнення", - пояснив Коваленко

Військовий експерт наголосив, що Україна може швидше отримати сучасні системи ППО, ніж передбачалось.

"Терористична загроза від російських окупантів допомагає розв'язувати питання, які раніше були перепоною для прискореного надання Україні систем ППО. Проте, якщо говорити конкретного про системи ППО SAMP-T, то в залежності від швидкості прийняття рішення, Україна зможе отримати ці системи вже в першому кварталі 2023 року. Така можливість у наших партнерів точно є", - додав він.

27 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до уряду Італії з проханням про надання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T

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