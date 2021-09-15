Україна може отримати від США систему ППО "Залізний купол", - ОПУ

Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на видання Politico.



"Відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США", - йдеться у повідомленні.

Згідно з поправкою, Пентагон має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти можливого продажу або передач ісистем Україні.

"Система Iron Dome, створена ізраїльською компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років", йдеться у повідомленні.