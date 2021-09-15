Україна може отримати від США систему ППО "Залізний купол", - ОПУ
Україна може отримати від Сполучених Штатів нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол"
Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на видання Politico.
"Відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США", - йдеться у повідомленні.
Згідно з поправкою, Пентагон має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти можливого продажу або передач ісистем Україні.
"Система Iron Dome, створена ізраїльською компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років", йдеться у повідомленні.
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