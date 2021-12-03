Україна може стати регіональним хабом ОБСЄ з прав людини, - МЗС

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"В Україні дуже сильне громадянське суспільство. Ми вважаємо це силою та перевагою нашої країни. Тому ми готові взяти на себе роль регіонального хабу зі зміцнення громадянського суспільства у регіоні Центральної Європи", - заявив Кулеба.

Про це міністр сказав під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) Маттео Мекаччі. Під час дискусії учасники обговорювали те, що Росія блокує засідання ОБСЄ щодо реалізації заходів з питань людського виміру, які стосуються захисту прав та свобод людини.



У цьому контексті Кулеба запропонував, щоб у Центральній Європі майданчиком для обговорення таких питань і взаємодії представників урядів і громадянських суспільств держав цього регіону була саме Україна.

Крім того, Кулеба запевнив, що у пріоритетах України є забезпечення прав та основоположних свобод людини, верховенства права, толерантності та недискримінації, а також продовження розбудови демократичних інституцій. Тому українська сторона буде далі співпрацювати із БДІПЛ ОБСЄ.

На зустрічі також підняли тему захисту прав громадян України, які перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та на тимчасово окупованих українських територіях.

