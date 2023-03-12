Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Роман Світан.

"Є два етапи війни. Перший - вихід на кордон 1991 року. Нам треба для наступу певна кількість сил та засобів. Людських, фінансових, економічних зусиль. Цей етап війни ми можемо завершити цьогоріч, якщо залишиться така ж динаміка постачання зброї. Але війна у цьому випадку не закінчиться, вона закінчиться лише, якщо ми до виходу на кордони уже будемо в НАТО", - сказав він.

На думку Світана, тільки "парасолька" НАТО нас зможе прикрити.

"Якщо НАТО нас прийме, то війна одразу закінчиться. Або НАТО, або нам ще доведеться воювати ще років 10, поки РФ буде розпадатися. Вони будуть битися об наш фронт, яким стане кордон і доведеться стримувати цю навалу. Сам по собі вступ до НАТО також нестійкий, обов'язково треба повертати ядерний статус. Або відновлювати виробництво ядерної зброї, або при вступі в НАТО розміщувати у себе близько 100 боєголовок та керувати ними", - вважає експерт.