Україна може завдати удару по об'єктах у Білорусі у відповідь на вторгнення військ, - секретар РНБО
Україна може завдати удару по об'єктах у Білорусі у відповідь на вторгнення білоруських військ, але це рішення має ухвалити головнокомандувач
Про це він сказав під час марафону єдиних новин, передає Еспресо.TV.
"Наші війська знищують ту техніку та ресурси, які є в нашій країні. Але якщо нашим головнокомандувачем буде прийнято рішення, то це буде зроблено. Звичайно (ми це зможемо, - ред.), - сказав Данілов у відповідь на запитання, чи може Україна превентивно завдати удар по об'єктах у Білорусі.
- Нагадаємо, 1 березня білоруські війська зайшли у Чернігівську область.
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