Білоруські війська на Чернігівщині: голова ОДА повідомив, що місто готове до оборони
Білоруські війська зайшли у Чернігівську область, всі виїзди з Чернігова заміновані
Про це повідомляє "Суспільне Чернігів" та голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.
Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов.
"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" - це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття", - написав голова ОДА.
Він також попросив місцевих жителів не відповідати на дзвінки росіян.
Окупанти вдають з себе українських військових і просять допомогти навести понтон, дати координати, допомогти технікою або розповісти про стан доріг.
В області також розробили систему мотивації для захисників міста: так, їм обіцяють винагороду 150 000 грн – за спалений БТР, 200 000 грн – за БМП, 250 000 грн – за танк, 300$ – за кожного вбитого або полоненого російського окупанта.
- Нагадаємо, 28 лютого в Охтирці Сумської області внаслідок обстрілу з російських "Градів" військової частини загинуло понад 70 українських воїнів, є жертви серед цивільних.
- ЗСУ 28 лютого збили п'ять винищувачів, вертоліт і два ЗРК "Бук" окупантів.
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