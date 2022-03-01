Білоруські війська на Чернігівщині: голова ОДА повідомив, що місто готове до оборони

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів" та голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.



Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов.



"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" - це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття", - написав голова ОДА.



Він також попросив місцевих жителів не відповідати на дзвінки росіян.



Окупанти вдають з себе українських військових і просять допомогти навести понтон, дати координати, допомогти технікою або розповісти про стан доріг.



В області також розробили систему мотивації для захисників міста: так, їм обіцяють винагороду 150 000 грн – за спалений БТР, 200 000 грн – за БМП, 250 000 грн – за танк, 300$ – за кожного вбитого або полоненого російського окупанта.

Нагадаємо, 28 лютого в Охтирці Сумської області внаслідок обстрілу з російських "Градів" військової частини загинуло понад 70 українських воїнів, є жертви серед цивільних.

ЗСУ 28 лютого збили п'ять винищувачів, вертоліт і два ЗРК "Бук" окупантів.