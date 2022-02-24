Україна налагодила перевезення технічної допомоги від Заходу через Львів
24 лютого Мінінфраструктури налагодило постачання до України технічної допомоги для ЗСУ від західних партнерів
Про це міністерство повідомило в телеґрамі.
Мінінфраструктури забезпечило транспортування технічної допомоги від Заходу через український кордон до Львова.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що ЗСУ терміново шукають фури, , які можуть курсувати зі Львова через кордон.
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