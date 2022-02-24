Україна налагодила перевезення технічної допомоги від Заходу через Львів

Про це міністерство повідомило в телеґрамі.



Мінінфраструктури забезпечило транспортування технічної допомоги від Заходу через український кордон до Львова.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що ЗСУ терміново шукають фури, , які можуть курсувати зі Львова через кордон.

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