Україна напрацювала свої пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти РФ

Про це повідомив Офіс президента.



Нарада стосувалася матеріально-технічного забезпечення сил безпеки й оборони та їхньої готовності до виконання поточних бойових завдань. У ній узяли участь очільник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівники силових відомств і РНБО.



Вони обговорили потрібні дипломатичні зусилля для нарощування оборонної підтримки України й посилення санкцій проти РФ.



"Також було обговорено прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо РФ та напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, Євросоюз уже готує шостий пакет санкцій проти Росії.

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