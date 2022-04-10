Україна напрацювала свої пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти РФ
Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій було обговорено очікуваний вплив п'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ і напрацьовано пропозиції України щодо шостого
Про це повідомив Офіс президента.
Нарада стосувалася матеріально-технічного забезпечення сил безпеки й оборони та їхньої готовності до виконання поточних бойових завдань. У ній узяли участь очільник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівники силових відомств і РНБО.
Вони обговорили потрібні дипломатичні зусилля для нарощування оборонної підтримки України й посилення санкцій проти РФ.
"Також було обговорено прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо РФ та напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету", - додали в Офісі президента.
- Нагадаємо, Євросоюз уже готує шостий пакет санкцій проти Росії.
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