Про це написала у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



"Ми ніколи не зможемо відшкодувати жертву українського народу. Але ми мобілізуємо нашу економічну міць, щоб змусити Путіна заплатити. Ми запровадили жорсткі санкції проти Росії і вже готуємо 6-й пакет. Росія впаде, а Україна йде до європейського майбутнього", – написала фон дер Ляєн.



Вона також підтвердила, що ЄС збільшує на 500 млн євро підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні до українців 8 квітня президент Зеленський сказав, що Україна вимагає повного ембарго на нафту і газ та відключення усіх банків від SWIFT.

Євросоюз запровадив персональні санкції проти понад двох сотень росіян. Серед них - і доньки Путіна.

8 квітня, Чорногорія запровадила санкції проти Росії.

П'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включає ембарго на вугілля з серпня та подальші заборони на експорт

Радник голови ОПУ Подоляк заявив, що ключові санкції проти Росії для завершення війни в Україні - це прямі та непрямі ембарго, обмеження для Сбербанку і Газпромбанку.

У Путіна визнали, що через санкції перебувають "в дуже скрутному економічному становищі".

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