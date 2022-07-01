Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз ми знаходимося в стані оборони й накопичення ресурсів для контратаки. Але ясно, що кремль це бачить. І за першої ж нагоди росіяни захотіли б миру на їхніх умовах - капітуляції України. Із розвитком події окупанти втрачатимуть все більше захоплених територій - ми їх витіснятимемо зі своєї землі. І в якийсь момент росіяни самі попросять миру", - зазначив Чалий.

Дипломат наголосив, що російські загарбники не відмовляються від окупації нових територій України.

"Росіяни на Сході України сконцентрували величезні потужності. Кремль також намагається розхитати президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тобто, як не крути, росіяни не відмовляються від утримання окупованих територій та захоплення нових", - зауважив Валерій Чалий.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ з 24 лютого до 1 липня РФ втратила близько 35 750 окупантів, 3736 бронемашин, 1577 танків, 186 гелікоптерів і 15 суден.

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