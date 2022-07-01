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Головна війна з Росією Повномасштабна війна проти України: РФ втратила близько 35 750 військових, 186 гелікоптерів і 15 суден
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Повномасштабна війна проти України: РФ втратила близько 35 750 військових, 186 гелікоптерів і 15 суден

1 липня, 2022 п'ятниця
09:43
війна з Росією ЗСУ знищили втрати окупантів

З 24 лютого до 1 липня РФ втратила близько 35 750 окупантів, 3736 бронемашин, 1577 танків, 186 гелікоптерів і 15 суден

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати росіян становлять:

  • особового складу - близько 35 750 (+150) окупантів;
  • танків - 1577 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 3736 (+10) од.;
  • артилерійських систем - 796 (+6) од.;
  • реактивних систем залпового вогню - 246 (+0) од.;
  • засобів ППО - 105 (+1) од.;
  • літаків - 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 186 (+1) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 645 (+4) од.;
  • крилатих ракет - 143 (+0) од.;
  • кораблів/катерів - 15 (+1) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 2610 (+8) од.;
  • спеціальної техніки - 61 (+0) од.

Упродовж 30 червня найбільших втрат Росія зазнала на Бахмутському напрямку.

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