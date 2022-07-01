Повномасштабна війна проти України: РФ втратила близько 35 750 військових, 186 гелікоптерів і 15 суден
З 24 лютого до 1 липня РФ втратила близько 35 750 окупантів, 3736 бронемашин, 1577 танків, 186 гелікоптерів і 15 суден
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати росіян становлять:
- особового складу - близько 35 750 (+150) окупантів;
- танків - 1577 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 3736 (+10) од.;
- артилерійських систем - 796 (+6) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 246 (+0) од.;
- засобів ППО - 105 (+1) од.;
- літаків - 217 (+0) од.;
- гелікоптерів - 186 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 645 (+4) од.;
- крилатих ракет - 143 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+1) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2610 (+8) од.;
- спеціальної техніки - 61 (+0) од.
Упродовж 30 червня найбільших втрат Росія зазнала на Бахмутському напрямку.
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