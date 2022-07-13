English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Україна не допустить подвійної сплати податків своїми біженцями закордоном, — Гетманцев

Україна не допустить подвійної сплати податків своїми біженцями закордоном, — Гетманцев

13 липня, 2022 середа
13:17
Економіка гривні

Міністерство фінансів шукає механізми для вирішення проблеми подвійної сплати податків українськими біженцями, які працюють в Україні онлайн

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної поліитики Данило Гетманцев у телеграм.

"Хочу заспокоїти людей. Разом з Мінфіном ми працюємо над механізмом недопущення подвійного оподаткування. Залучили OECD. Своїх резидентів не віддамо, подвійного оподаткування не допустимо", – вказав він.

При цьому він не уточнив, які шляхи вирішення проблеми розглядається.

У той же час Гетманцев визнав, що питання подвійного резидентства для українських біженців - одне з найбільш болючих.

"Дуже важливо, аби людей не змусили сплачувати податки двічі за кордоном з доходів, отриманих з України. А саме такий механізм передбачається сьогодні угодами про уникнення подвійного оподаткування", – зазначив він.

  • Нагадаємо, українські біженці, які продовжують працювати в українських компаніях онлайн, можуть зіштовхнутися з подвійною сплатою податків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

податки
війна з Росією
біженці з України
Читайте також:
білорусь солдати лукашенко
12 липня, 2022 вiвторок
Лукашенко попередив "новоявлених хрестоносців з НАТО" про загрозу великої війни
HIMARS
12 липня, 2022 вiвторок
Після ударів HIMARS загинули всі заступники командира 106-ї повітряно-десантної дивізії Росії
11 липня, 2022 понедiлок
Рішення влади Казахстану про військову допомогу Росії можуть привести до серйозних протестів, - казахстанський політолог Альджанов
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.83
    Купівля 35.83
    Продаж 36.93
  • EUR
    Купівля 35.88
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 липня
14:44
Запоріжжя
У Запоріжжі чутно вибухи
14:40
Василь Ломаченко
Ломаченко отримав обнадійливі новини про бій з абсолютним чемпіоном світу
14:33
Дніпропетровщина
Міськрада Дніпра знизила деякі місцеві податки
14:33
окупанти
"Наші всі в паніці... Ніхто не хоче йти в наступ". СБУ опублікувала чергове перехоплення розмов окупантів
14:20
БПЛА для фронту
Привіт, пташки! Відомий волонтер показав БПЛА Poseidon, які поїдуть на фронт
14:13
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
14:10
Emmys 2021
Оприлюднили список номінантів на премію Еммі-2022
14:10
Сенат США
США та союзники збираються "задушити російську військову машину", - Associated Press
14:09
ArcelorMittal
Компанія "ArcelorMittal" відновила постачання сталі до Росії
14:07
Обстріл Миколаївщини
Окупанти обстріляли Миколаївську область із РСЗВ: загинули п’ятеро людей
14:03
Ексклюзив
Віталій Портников
Раджапакса пішов дорогою Януковича та втік
14:00
зерно хліб пшениця елеватор
Держдума РФ готує зміни в законодавство для спрощення крадіжок продукції з тимчасово окупованих територій України
13:46
Наталка Діденко
Потепління й періодичні дощі: синоптик Наталка Діденко назвала погоду на 14 липня
13:43
Роман Рева
Україна здобула 24 нагороду на Всесвітніх іграх-2022
13:40
Ексклюзив
Трегубов
Росія ще раз спробує піти в масований наступ, - боєць ЗСУ Трегубов
13:28
Північний потік
Світовий конгрес українців подає до суду у Канаді, щоб зупинити повернення турбіни для "Північного потоку"
13:26
Ексклюзив
ППО РФ
ЗСУ почали знищувати російські бази ППО, - військовий експерт Коваленко
13:26
Михайло Подоляк, Офіс президента
Росія втягує Білорусь у війну, щоб поглинути її, - радник глави ОП
13:24
Генерал Дмитро Марченко
Знищення Кримського мосту неминуче, - генерал Марченко
13:24
Баштанка
На Миколаївщині окупанти за добу вбили одну людину й поранили ще 34
13:12
Ентоні Джошуа
Новий тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика
13:11
Словаччина Україна
У Словаччині досі не отримали грошей ЄС для українських біженців, - ЗМІ
13:10
На Київщині за весь час знешкодили понад 51 тис. одиниць ВНП
13:09
SpaceX
Rocket Lab виводить на орбіту американський супутник-розвідник. Відео
13:07
Антон Янчук
Розтрата на сотні мільйонів гривень. Ексочільнику АРМА повідомлено про підозру
13:04
У небі над Маріуполем росіяни збили власний безпілотник
12:50
санкції проти Росії
ЄС починає обговорювати нові санкції проти Росії, - ЗМІ
12:50
Патрон
Патрон отримав дві відзнаки від ветеранських організації США
12:40
санкції проти Росії
Шість російських фінансово-промислових груп досі мають зв'язки з Україною, - You Control
12:39
Кадр з фільму Стоп-Земля
На Фестивалі європейського кіно в Сербії представлять 6 українських стрічок
12:35
протести у Шрі-Ланці
Прем'єр Шрі-Ланки оголосив надзвичайний стан у країні після втечі президента на Мальдіви
12:30
Аерофлот
РФ відмовляється повертати понад 400 лізингових літаків іноземних компаній
12:23
Есмінець США у територіальних водах Китаю
Китай заявив, що есмінець США вторгся у його територіальні води
12:13
ДБР
Знищення таємних документів. У ДБР заперечують і відкрили кримінальне провадження
12:08
окупанти танк
РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях, - розвідка
12:07
Урочисте відкриття скверу в Кракові
У Кракові навпроти посольства РФ відкрили сквер "Вільної України"
12:00
Кулеба
Україна за два кроки від досягнення угоди про експорт зерна з Росією, - Кулеба
11:59
Ексклюзив
САП
Якщо ми не призначимо прокурора САП, то з кожним разом нам зброю даватимуть повільніше, - ексуповноважена АМКУ
11:51
Ексклюзив
Віталій Шабунін
Без призначення прокурора САП переговори про вступ України до ЄС не почнуться, - Шабунін
11:50
Ексклюзив
Іран
Іран шантажуватиме Байдена можливою передачею безпілотників РФ, - експерт-міжнародник Данилов
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV