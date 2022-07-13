Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної поліитики Данило Гетманцев у телеграм.

"Хочу заспокоїти людей. Разом з Мінфіном ми працюємо над механізмом недопущення подвійного оподаткування. Залучили OECD. Своїх резидентів не віддамо, подвійного оподаткування не допустимо", – вказав він.

При цьому він не уточнив, які шляхи вирішення проблеми розглядається.

У той же час Гетманцев визнав, що питання подвійного резидентства для українських біженців - одне з найбільш болючих.

"Дуже важливо, аби людей не змусили сплачувати податки двічі за кордоном з доходів, отриманих з України. А саме такий механізм передбачається сьогодні угодами про уникнення подвійного оподаткування", – зазначив він.

Нагадаємо, українські біженці, які продовжують працювати в українських компаніях онлайн, можуть зіштовхнутися з подвійною сплатою податків.

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