Україна не допустить подвійної сплати податків своїми біженцями закордоном, — Гетманцев
Міністерство фінансів шукає механізми для вирішення проблеми подвійної сплати податків українськими біженцями, які працюють в Україні онлайн
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної поліитики Данило Гетманцев у телеграм.
"Хочу заспокоїти людей. Разом з Мінфіном ми працюємо над механізмом недопущення подвійного оподаткування. Залучили OECD. Своїх резидентів не віддамо, подвійного оподаткування не допустимо", – вказав він.
При цьому він не уточнив, які шляхи вирішення проблеми розглядається.
У той же час Гетманцев визнав, що питання подвійного резидентства для українських біженців - одне з найбільш болючих.
"Дуже важливо, аби людей не змусили сплачувати податки двічі за кордоном з доходів, отриманих з України. А саме такий механізм передбачається сьогодні угодами про уникнення подвійного оподаткування", – зазначив він.
- Нагадаємо, українські біженці, які продовжують працювати в українських компаніях онлайн, можуть зіштовхнутися з подвійною сплатою податків.
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