Україна - не прикордоння між орками та ельфами, а рівний партнер, - Зеленський назвав переваги статусу кандидати на вступ у ЄС

Про це йдеться у спільному відеозверненні президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля та голови ВР Руслана Стефанчука.

"Сьогодні визнано: Україна - не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна - це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що статус кандидата - це новий том в історії європейської інтеграції України. Україна в майбутньому стане членом ЄС і тепер це закріплено на офіційному рівні. Зеленський наголосив, що статус кандидата - це обов’язковий етап, який проходила більшість країн: "Це точка неповернення. Це не просто нова назва чи нова вивіска. Це новий статус і новий імідж".

"Вже відсьогодні Україна зможе долучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС, доступ до яких обмежено для третіх країн", - заявив президент.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підкреслив, що статус кандидата до ЄС - це потужний політичний меседж, а також визнання українських досягнень у становленні зрілого демократичного європейського суспільства.

"Позаду нас - колона Магдебурзького права. Вона встановлена на місці, де Володимир Великий охрестив Київську Русь-Україну. Сотні років по тому ця колона укріплена захисними щитами від російських куль і снарядів. Це красномовний символ, як хочуть знищити нашу культуру, нашу віру, наше право. Нашу історію", - наголосив він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що статус кандидата означає також доступ до нових програм фінансової підтримки ЄС, а також нові інвестиції, проєкти, робочі місця та підтримку повоєнного відновлення.

"Відтепер наша держава буде не лише переймати європейський досвід, а й зможе впливати на формування галузевих політик Євросоюзу. Віднині процес інтеграції України до ЄС став незворотним", - сказав Шмигаль.

За словами Зеленського, отримання статусу кандидата – це заручини. Серйозний крок у взаєминах України та ЄС.



"Це не просто дружба, не симпатія, а твердий і офіційний намір стати в майбутньому одним цілим. У найближчому майбутньому", - сказав він.

Вже відсьогодні Україна зможе долучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС, доступ до яких обмежено для третіх країн.

"Сьогодні ми позбулися цього принизливого визначення. Україна ніколи не була такою за сутністю, але офіційна термінологія називала нас саме так. Ми позбулися цього. Ми не третя країна. Не десята, не сота, ми – майбутній член Європейського Союзу. Сьогодні важливий день. Ми чуємо "Оду радості". Радості, але не ейфорії. Попереду – дуже багато роботи. Кожного на своєму місці. Згуртованість усіх гілок влади та суспільства – наш ключ до успіху", - наголосив Зеленський.

Уряд розробить відповідну дорожню карту щодо статусу кандидата в ЄС. Від Верховної Ради очікується схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. А від українців – високої громадянської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас.

Президент зазначив, що сьогодні Україна воює за свою свободу.

"І ця війна почалася саме тоді, коли Україна заявила про право на свою свободу. На свій вибір свого майбутнього. Ми бачили його саме в Європейському Союзі. Як би дехто не переконував, що ми нікому там не потрібні і щасливе завтра для України можливе у зовсім іншому союзі під назвою Митний. І як би не дивувалися, що українці відають перевагу волі, а не дешевому газу. Ми обрали шлях. Шлях, який визначив наш народ, а не чиясь влада. Який обрав майдан Незалежності, а не Червона площа. Шлях, за який боролася Революція на граніті у 91-му, стояла на барикадах Помаранчева революція у 2004-му та віддала життя Небесна Сотня під час Революції Гідності у 2014-му. Саме тоді голос України пролунав найгучніше. Саме там ми твердо обрали свій шлях. Саме через це на ньому постала Росія, яка анексувала Крим, окупувала частину Донбасу, а згодом почала повномасштабну війну проти всієї України", - сказав він.



Саме тому, каже Зеленський, це рішення ЄС має таке важливе значення, мотивує нас і свідчить: усе це потрібно не тільки нам.

Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові. Президент України подякував героям – кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи.

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