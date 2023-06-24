Точніше інтрига в тому, — чи стане Україна якнайшвидше частиною НАТО та ЄС. Чи просто буде войовничою фортецею, яка отримуватиме чималі гроші та зброю від Заходу, але при цьому – не матиме членства в Альянсі, а отже, і зобовʼязань від НАТО воювати на нашому боці. Ну, це так званий ізраїльський варіант!

В останні дні Захід бере на себе чимало фінансових зобов'язань аби роками фінансувати України. Для прикладу – лише Євросоюз обіцяє покрити 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року. Це, справді, безпрецедентні зобовʼязання. Більш того, на Заході знімають всі табу на зброю – танки, ракети, літаки, — беріть що хочете, тільки навчіться користуватися!

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Цим самим Захід хоче показати серйозність намірів про перетворення України на "східноєвропейський Ізраїль". Але Україні не треба на це вестися. Бо альтернативі вступу до НАТО та ЄС для нас не існує. Саме це гарантуватиме, що страшна війна з Росією не повториться через кілька років.

А тому нам важливо переконати Захід не боятися Путіна і таки взяти на себе дуже конкретні часові зобовʼязання прийому України до НАТО. Саме це стане запорукою миру і безпеки у Європі та світі.

Ну і, направду, позаблоковим та нейтральним статусом ми вже всі наїлися по самі вуха.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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