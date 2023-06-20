І ще про позицію Байдена щодо ПДЧ. Важливо.

Розумію бажання Байдена бачити українське суспільство прозорим і некорупційним — як того вимагають "стандарти НАТО",- і можна навіть погодитися, що чесна політична розмова — звісно, з дотриманням принципів національної єдності — може повернутися в інформаційне поле.

Але категорично не погоджуюся з самим підходом до України: "немає стандартів - немає членства". Поки Україна не отримає чітких часових рамок набуття повноправного членства, в країні триватиме війна. І здійснити будь-які ефективні реформи та гарантувати повноцінну демократію у таких умовах буде, мʼяко кажучи, складно.

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Рішення про членство в НАТО – насамперед, політичне. Було і є. І саме тому серед членів НАТО є навіть окремі країни, які не завжди поділяють цінності чи консенсусну політику НАТО. Що точно не скажеш про Україну.

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Аби відсікти усякі розмови про "недореформованість" України, офіційному Києву треба, певно, запитати у наших партнерів яких конкретно реформ їм саме зараз не вистачає? І якщо відповідь буде – невідкладно їх ухвалити консенсусом з опозицією. Аби у західних партнерів не було шансу знову залишитися у зоні комфорту і шукати приводу нам відмовити.

Адже "нереформована Україна" зараз на полі бою захищає і спокій їхніх непорушних стандартів.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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