Президент США Джо Байден заявив, що Україна має відповідати тим самим стандартам, що й інші країни, щоб вступити до НАТО. Відповідаючи на запитання кореспондента Польського радіо Марека Валкуського, чи сприяв би він вступу України до Північноатлантичного альянсу, Джо Байден сказав, що ні.

Це відповідь президенту Зеленському на всі заклики Банкової. Замало мати бажання та потужну армію. Треба, щоб країна відповідала вимогам НАТО.

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Про що мова? Наприклад про Єрмака, Татарова та Баканова, і багато про що ще. І час вже робити все за для того, щоб увійти до НАТО.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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