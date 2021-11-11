Україна не втримала перемогу над Північною Македонією у відборі Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV

Команду Руслана Ротаня на 43й хвилині вивів вперед Олександр Сирота. Македонці відігралися на 58-й хвилині зусиллями Томче Гроздановсі.

Україна зіграла з Північною Македонією внічию 1:1, набрала 10 очок та займає в групі H друге місце. Македонці з 6 пунктами треті.

Лідирує з 10 балами Франція, Фарерські острови мають 5 очок, Сербія - 4, Вірменія - 3.

До фінальної частини Євро-2023 напряму потраплять переможці груп та одна найкраща друга команда. Решта збірних, що фінішували другими, визначать ще чотирьох володарів путівок до фінальної частини, де також зіграють господарі турніру - Румунія та Грузія.

Наступний матч кваліфікації Україна проведе 16 листопада у Львові проти Сербії.

Євро-2023 U-21

Відбірковий турнір

11 листопада

Північна Македонія (U-21) - Україна (U-21) 1:1

Голи: Гроздановскі, 58 - Сирота, 43