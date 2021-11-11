Україна не втримала перемогу над Північною Македонією у відборі Євро-2023
У відбірковому матчі молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна України зіграла у Скоп'є внічию з Північною Македонією
Про це повідомляє Еспресо.TV
Команду Руслана Ротаня на 43й хвилині вивів вперед Олександр Сирота. Македонці відігралися на 58-й хвилині зусиллями Томче Гроздановсі.
Україна зіграла з Північною Македонією внічию 1:1, набрала 10 очок та займає в групі H друге місце. Македонці з 6 пунктами треті.
Лідирує з 10 балами Франція, Фарерські острови мають 5 очок, Сербія - 4, Вірменія - 3.
До фінальної частини Євро-2023 напряму потраплять переможці груп та одна найкраща друга команда. Решта збірних, що фінішували другими, визначать ще чотирьох володарів путівок до фінальної частини, де також зіграють господарі турніру - Румунія та Грузія.
Наступний матч кваліфікації Україна проведе 16 листопада у Львові проти Сербії.
Євро-2023 U-21
Відбірковий турнір
11 листопада
Північна Македонія (U-21) - Україна (U-21) 1:1
Голи: Гроздановскі, 58 - Сирота, 43
- Нагадаємо, 23 жовтня збірна України перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2023.
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