Україна - одна з найбільш замінованих країн у світі, - ООН

Про це повідомляє Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні у Twitter.



"Україна - одна з найзамінованіших країн у світі. Ще до початку наступу, що триває, понад 1,8 млн людей вже вісім років жили в оточенні мін", - йдеться у дописі.

Там зазначили, що поки в багатьох частинах України точаться запеклі бої, нові міни закладені біля житлових будинків, лікарень та вздовж доріг. Через це цивільне населення може опинитися в пастці і не зможе втекти у разі небезпеки.

"Багато хто не зможе повернутися додому. Війни закінчуються, але міни залишаються в землі, створюючи загрозу життю багато років. Наземні міни та вибухонебезпечні пережитки війни вздовж доріг і в житлових районах заважають гуманітарним організаціям доставити допомогу людям, які її найбільше потребують", - йдеться у повідомленні.