Україна оголосила підозру російським пропагандистам Кисельову та Скабєєвій
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій повідомили про підозру
Про це вона написала у Facebook.
"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус - підозрювані", - зазначила Венедіктова.
Вона додала, що всі подробиці та наслідки очевидні.
"Всі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо", - підсумувала генпрокурорка.
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