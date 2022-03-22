Україна оголосила підозру російським пропагандистам Кисельову та Скабєєвій

Про це вона написала у Facebook.



"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус - підозрювані", - зазначила Венедіктова.



Вона додала, що всі подробиці та наслідки очевидні.



"Всі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо", - підсумувала генпрокурорка.



