Україна оголосила підозру російському генералу, який організував вторгнення окупантів з Криму на Херсонщину

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, командувачем 22-м армійським корпусом є генерал-майор Денис Лямін. За даними слідства, він організував вторгнення з окупованого Криму. Перед вторгненням в Херсонську область генерал доніс особовому складу необхідність війни, використовуючи наративи російської пропаганди.

"Російський генерал особисто закликав військовослужбовців зі зброєю в руках "захистити" народ так званих ДНР/ЛНР, захопити і приєднати до Росії території Херсонської, Запорізької та Одеської областей як її нібито історичні території", – йдеться в повідомленні.

Генералу загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ОГПУ повідомив про підозру сімом ректорам вишів РФ за заклик до порушення територіальної цілісності України.