Україна оголосила підозру російському генералу, який організував вторгнення окупантів з Криму на Херсонщину
Українська прокуратура оголосила командувачу 22-м армійським корпусом берегових військ Чорноморського флоту РФ про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, командувачем 22-м армійським корпусом є генерал-майор Денис Лямін. За даними слідства, він організував вторгнення з окупованого Криму. Перед вторгненням в Херсонську область генерал доніс особовому складу необхідність війни, використовуючи наративи російської пропаганди.
"Російський генерал особисто закликав військовослужбовців зі зброєю в руках "захистити" народ так званих ДНР/ЛНР, захопити і приєднати до Росії території Херсонської, Запорізької та Одеської областей як її нібито історичні території", – йдеться в повідомленні.
Генералу загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, ОГПУ повідомив про підозру сімом ректорам вишів РФ за заклик до порушення територіальної цілісності України.
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