Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за результатами саміту Україна - ЄС.

"Ми обговорювали питання, як підтримати енергобезпеку, наразі важливими є електрогенератори. Ми вже забезпечили постачання 5 400 генераторів, а також долучаємося до ремонту інфраструктури для забезпечення роботи мережі", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що на початку війни, "коли ЄС та Україна швидко синхронізувались", наша держава постачала електроенергію Європі.

"Зараз ситуація змінилась: Україна потребує енергії. Ми надішлемо вам 2 гігавати електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиною енергоспільнотою", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Україна потребує швидкого відновлення внаслідок руйнувань, які завдала Росія. Тому Україна отримає додаткові кошти для відновлення.

"Треба відновити школи, шпиталі, лікарні, дороги. І саме тому ми починаємо зі швидкого відновлення, це частина комплексного процесу відбудови. Я готова оголосити, що перші 5 млрд будуть надані для забезпечення відновлення. Ми вже маємо спеціальний секретаріат, який працює і починає координувати ці процеси, ми можемо почати негайно", - підкреслила вона.

Разом з тим очільниця Єврокомісії наголосила, що питання підтримки економіки України залишається актуальним. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії поки що ЄС надав Україні 50 млрд. У тому числі 18 із них будуть регулярними щомісячними платежами на підтримку бюджету нашої держави.