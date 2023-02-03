Україна отримає 2 гігавати електроенергії з ЄС, - Урсула фон дер Ляєн
ЄС забезпечив постачання 5 400 генераторів Україні. Крім того, наша держава отримає 2 гігавати електроенергії з Європи
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за результатами саміту Україна - ЄС.
"Ми обговорювали питання, як підтримати енергобезпеку, наразі важливими є електрогенератори. Ми вже забезпечили постачання 5 400 генераторів, а також долучаємося до ремонту інфраструктури для забезпечення роботи мережі", - сказала вона.
Президентка Єврокомісії наголосила, що на початку війни, "коли ЄС та Україна швидко синхронізувались", наша держава постачала електроенергію Європі.
"Зараз ситуація змінилась: Україна потребує енергії. Ми надішлемо вам 2 гігавати електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиною енергоспільнотою", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, Україна потребує швидкого відновлення внаслідок руйнувань, які завдала Росія. Тому Україна отримає додаткові кошти для відновлення.
"Треба відновити школи, шпиталі, лікарні, дороги. І саме тому ми починаємо зі швидкого відновлення, це частина комплексного процесу відбудови. Я готова оголосити, що перші 5 млрд будуть надані для забезпечення відновлення. Ми вже маємо спеціальний секретаріат, який працює і починає координувати ці процеси, ми можемо почати негайно", - підкреслила вона.
Разом з тим очільниця Єврокомісії наголосила, що питання підтримки економіки України залишається актуальним. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії поки що ЄС надав Україні 50 млрд. У тому числі 18 із них будуть регулярними щомісячними платежами на підтримку бюджету нашої держави.
- 2 лютого Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до низки програм ЄС, а експортне мито скасують ще на рік. "Минулого року ми скасували всі експортні мита ЄС на українські товари. Це був величезний успіх. Це дало змогу зберегти нашу торгівлю надзвичайно стабільною", - заявила вона.
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