Про це повідомляє Укрінформ.

Також вона зазначила, що Україна вже скоро зможе податися на фінансування різних типів проєктів.

"Це означає більше підтримки для малого бізнесу в рамках єдиного ринку ЄС тут, в Україні. Вони зможуть долучитися до європейських бізнес-мереж та отримають доступ до нових ринків", - пояснила Фон дер Ляєн.

Також вона розповіла, що було створено план для доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу з 15 пунктів.

Окрім того, Євросоюз запропонував ще на рік продовжити скасування експортного мита на українські товари.

"Минулого року ми скасували всі експортні мита ЄС на українські товари. Це був величезний успіх. Це дозволило зберегти нашу торгівлю надзвичайно стабільною. Насправді торгівля зросла на 16%. Сьогодні я можу оголосити, що ми запропонували продовжити ці зняття обмежень і барʼєрів на ще один рік, щоб українські товари мали доступ до внутрішнього ринку також у 2023 році", - заявила вона.

Також, у Києві відкриється офіс програми "Горизонт Європа", а оператори зв'язку ще на пів року продовжили безкоштовний роумінг.