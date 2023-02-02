Україна приєднається до низки програм ЄС, а експортне мито скасують ще на рік, — Урсула Фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії повідомила, що Україна приєднається до програми внутрішнього ринку ЄС, програми юстиції та програми Європи для громадян
Про це повідомляє Укрінформ.
Також вона зазначила, що Україна вже скоро зможе податися на фінансування різних типів проєктів.
"Це означає більше підтримки для малого бізнесу в рамках єдиного ринку ЄС тут, в Україні. Вони зможуть долучитися до європейських бізнес-мереж та отримають доступ до нових ринків", - пояснила Фон дер Ляєн.
Також вона розповіла, що було створено план для доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу з 15 пунктів.
Окрім того, Євросоюз запропонував ще на рік продовжити скасування експортного мита на українські товари.
"Минулого року ми скасували всі експортні мита ЄС на українські товари. Це був величезний успіх. Це дозволило зберегти нашу торгівлю надзвичайно стабільною. Насправді торгівля зросла на 16%. Сьогодні я можу оголосити, що ми запропонували продовжити ці зняття обмежень і барʼєрів на ще один рік, щоб українські товари мали доступ до внутрішнього ринку також у 2023 році", - заявила вона.
Також, у Києві відкриється офіс програми "Горизонт Європа", а оператори зв'язку ще на пів року продовжили безкоштовний роумінг.
- 2 лютого в Київ для участі в саміті прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель, голова європейської дипломатії, а також 15 єврокомісарів. Напередодні саміту відкрили спільні консультації уряду України та Єврокомісії.
- Угоду про участь України у програмі ЄС "Єдиний ринок" підписали в Києві сьогодні, 2 лютого.
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