Україна підписала з Євросоюзом угоду про участь у програмі "Єдиний ринок"
Угоду про участь України у програмі ЄС "Єдиний ринок" підписали в Києві сьогодні, 2 лютого
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що за підсумками спільних консультацій із Колегією Європейської комісії в Києві було підписано два документи – угоду про участь у програмі "Єдиний ринок" та меморандум щодо стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.
Бюджет програми "Єдиний ринок" становить 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу.
"Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки", – додав Шмигаль.
Щодо меморандуму, то прем'єр наголосив, що Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики.
- 3 лютого в Києві відбудеться саміт Україна – ЄС. На саміті однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.
- 2 лютого в Київ для участі в саміті прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель, голова європейської дипломатії, а також 15 єврокомісарів. Напередодні саміту відкрили спільні консультації уряду України та Єврокомісії.
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