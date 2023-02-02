Україна підписала з Євросоюзом угоду про участь у програмі "Єдиний ринок"

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що за підсумками спільних консультацій із Колегією Європейської комісії в Києві було підписано два документи – угоду про участь у програмі "Єдиний ринок" та меморандум щодо стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.

Бюджет програми "Єдиний ринок" становить 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу.

"Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки", – додав Шмигаль.

Щодо меморандуму, то прем'єр наголосив, що Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики.