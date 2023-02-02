Список делегації оприлюднила пресслужба Єврокомісії.

До складу делегації увійшли виконавчий віцепрезидент з питань Європи, придатної для цифрової епохи, Маргрете Вестагер, виконавчий віцепрезидент з економіки Валдіс Домбровскіс, глава дипломатії Жозеп Боррель, віцепрезидент з міжвідомчих відносин та прогнозування Марош Шефчович, віцепрезидент з питань цінностей та прозорості Вера Юрова, віцепрезидент з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас, комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт, комісар з економіки Паоло Джентілоні, комісар з сільського господарства Януш Войцеховський, комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, комісар з кризового управління Янез Ленарчич, комісар у справах добросусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї, комісар з питань довкілля Віргініюс Сінкевічюс, комісар з фінансових послуг Мейрід МакГіннес.

"Візит колегії комісарів є сильним символом підтримки Комісією України на тлі неспровокованої та невиправданої агресії Росії", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна досягла значного прогресу в європейсьеій інтеграції.

"За останній рік ми досягли надзвичайного прогресу в європейській інтеграції. Зараз завершуємо виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Результати презентуємо на завтрашньому саміті. Дякуємо за представлення сьогодні оцінки рівня наближення українського законодавства до acquis ЄС. Зі свого боку плануємо розпочати оцінку імплементації європейських правил, директив і норм в українське законодавство", - розповів він.

Також очільник уряду сказав, що Україна потребує розширення можливостей імпорту електроенергії з ЄС.

"Сподіваємося також на активізацію співпраці щодо відновлення та трансформації енергетичного сектору України: як у питанні розширення можливостей імпорту електроенергії до 2ГВт в Україну, так і підтримку проєктів децентралізації нашої енергосистеми. Наприклад, започаткування масштабної програми виробництва сонячної енергії українськими домогосподарствами та громадами", - зазначив Шмигаль.

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