Шмигаль: Україна має намір вступити до Євросоюзу протягом двох років
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що є дворічний графік, аби країна стала членом в Європейському Союзі, який обговорюватимуть на історичному саміті Україна-ЄС цього тижня
Про це в інтерв'ю Politico заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"У нас є дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми вже можемо мати цю передвступну стадію переговорів", – сказав Шмигаль.
Саміт Україна-ЄС 3 лютого у Києві, ймовірно, буде присвячені членству в союзі.
Прем’єр-міністр сподівається, що у п'ятницю Україна зможе зробити ривок вперед, зокрема йдеться про безвізовий режим для промислових товарів, продовження призупинення мита на наш експорт, а також прогрес приєднання до платіжної схеми SEPA (Єдина європейська мережа розрахунків) та включення до мобільного роумінгу ЄС: "Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод".
Важливим і центральним питанням вступу України до ЄС стане боротьба з корупцією.
"У нас нульовий підхід до корупції. На жаль, корупція народилася не вчора, але ми впевнені, що ми викорінимо корупцію", – каже прем'єр акцентувавши на "блискавичній швидкості", з якою було звільнено чиновників цього місяця.
Шмигаль додав, що український уряд готовий переглянути своє законодавство про Конституційний суд, аби відповідати вимогам Європейської та Венеціанської комісій. Зміни можуть відбутися вже цього тижня, напередодні саміту.
- 13 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна хоче пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за 2 роки.
- Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.
- Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця 2023 року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 42.56Продаж 43.55
- Актуальне
- Важливе