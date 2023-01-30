Шмигаль: Україна має намір вступити до Євросоюзу протягом двох років

Про це в інтерв'ю Politico заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У нас є дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми вже можемо мати цю передвступну стадію переговорів", – сказав Шмигаль.

Саміт Україна-ЄС 3 лютого у Києві, ймовірно, буде присвячені членству в союзі.

Прем’єр-міністр сподівається, що у п'ятницю Україна зможе зробити ривок вперед, зокрема йдеться про безвізовий режим для промислових товарів, продовження призупинення мита на наш експорт, а також прогрес приєднання до платіжної схеми SEPA (Єдина європейська мережа розрахунків) та включення до мобільного роумінгу ЄС: "Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод".

Важливим і центральним питанням вступу України до ЄС стане боротьба з корупцією.

"У нас нульовий підхід до корупції. На жаль, корупція народилася не вчора, але ми впевнені, що ми викорінимо корупцію", – каже прем'єр акцентувавши на "блискавичній швидкості", з якою було звільнено чиновників цього місяця.

Шмигаль додав, що український уряд готовий переглянути своє законодавство про Конституційний суд, аби відповідати вимогам Європейської та Венеціанської комісій. Зміни можуть відбутися вже цього тижня, напередодні саміту.