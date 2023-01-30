Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Шмигаль: Україна має намір вступити до Євросоюзу протягом двох років

Шмигаль: Україна має намір вступити до Євросоюзу протягом двох років

30 січня, 2023 понедiлок
09:44
Світ Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що є дворічний графік, аби країна стала членом в Європейському Союзі, який обговорюватимуть на історичному саміті Україна-ЄС цього тижня

Про це в інтерв'ю Politico заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У нас є дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми вже можемо мати цю передвступну стадію переговорів", – сказав Шмигаль.

Саміт Україна-ЄС 3 лютого у Києві, ймовірно, буде присвячені членству в союзі.

Прем’єр-міністр сподівається, що у п'ятницю Україна зможе зробити ривок вперед, зокрема йдеться про безвізовий режим для промислових товарів, продовження призупинення мита на наш експорт, а також прогрес приєднання до платіжної схеми SEPA (Єдина європейська мережа розрахунків) та включення до мобільного роумінгу ЄС: "Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод".

Важливим і центральним питанням вступу України до ЄС стане боротьба з корупцією.

"У нас нульовий підхід до корупції. На жаль, корупція народилася не вчора, але ми впевнені, що ми викорінимо корупцію", – каже прем'єр акцентувавши на "блискавичній швидкості", з якою було звільнено чиновників цього місяця. 

Шмигаль додав, що український уряд готовий переглянути своє законодавство про Конституційний суд, аби відповідати вимогам Європейської та Венеціанської комісій. Зміни можуть відбутися вже цього тижня, напередодні саміту.

  • 13 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна хоче пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за 2 роки.
  • Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.
  • Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця 2023 року. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Україна
Вступ в ЄС
Денис Шмигаль
Читайте також:
путін
29 січня, 2023 неділя
На тлі поразки в Україні Путіну потрібна переможна війна, це може бути Грузія чи Вірменія, - грузинський експерт
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
29 січня, 2023 неділя
Ізраїль через Іран передав привіт Росії
Віталій Портников
28 січня, 2023 субота
Час, коли можна було тринькати гроші, для представників української влади закінчується, - Портников
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.57
  • EUR
    Купівля 42.56
    Продаж 43.55
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 січня
10:38
Ексклюзив
Китай ядерна зброя
Китай прийняв рішення про збільшення свого ядерного компонента втричі, - експерт-міжнародник Пойта
10:37
Ексклюзив
Ворог підтягує живу силу на Південь, яка технічно незабезпечена, - Гуменюк
10:19
Дмитро Підручний
Збірна України назвала склад на ЧС-2023 з біатлону
10:18
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 січня: вартість долара, євро, злотого
10:11
Обстріл Херсона
Кількість постраждалих унаслідок обстрілів РФ по Херсону 29 січня зросла до 11
10:03
OPINION
Ольга Лень
Мазепа, Петлюра, Бандера... Справа не в постатях
09:58
Ексклюзив
На Сватівському напрямку ЗСУ займають вигідні позиції для розвитку контрнаступу, - командир бригади ТрО Федоренко
09:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган анонсував рішення щодо дозволу на вступ до НАТО, яке шокує Швецію
09:50
Суд відправив під варту ворожого агента
Збирав інформацію про місця базування ЗСУ й коригував ракетні удари по Харкову: суд відправив під варту ворожого агента
09:29
мобілізація рф
Британська розвідка оцінила ймовірність нової хвилі мобілізації у РФ
09:26
Європейська солідарність депутати
"Євросолідарність" ініціює зменшення витрат для підприємців на генератори і пальне – законопроєкт
09:20
Бен Воллес
"Ми ніколи більше не будемо приниженими": міністр оборони Британії пригадав, що сказав Герасимов перед вторгненням в Україну
08:45
на фото: руйнування
Унаслідок ворожого обстрілу в Куп'янську на Харківщині поранений чоловік
08:44
танк Leopard 2
ISW: Затримки Заходу з надання озброєння обмежили можливості ЗСУ проводити контрнаступ
08:33
Ексклюзив
Герої України. Дмитро Париж: У мене всі хлопці повернулися живі та здорові
08:30
знищена російська техніка
За добу ЗСУ знищили 490 окупантів, чотири танки та три бронемашини
08:20
на фото наслідки обстрілу Часового Яру
На Донеччині ворог убив на лінії зіткнення місцевого жителя, ще одного поранив у Часовому Яру
08:05
OPINION
Віктор Каспрук
Російські пропагандисти такі ж воєнні злочинці, як Путін
08:03
Єнс Столтенберг
Столтенберг закликав Південну Корею посилити військову підтримку України
07:48
Уночі росіяни гатили з важкої артилерії по Червоногригорівці на Дніпропетровщині
07:28
снігопад
В Афганістані снігопади та морози забрала життя 170 людей за три тижні
07:11
ЗСУ
Росіяни наступають на 4 напрямках, а ЗСУ відбили атаки в 10 населених пунктах, - Генштаб
06:45
Пентагон
З Росією у списку: у Пентагоні назвали країни, армії яких є бойовою силою найвищого рівня
06:22
Борис Джонсон
Джонсон розповів, як Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну
06:02
Вибух в Сирії
У Сирії літаки обстріляли іранську колону вантажівок
05:39
Оновлено
Харків
Внаслідок удару по житловому будинку у Харкові загинула людина, ще троє - постраждали
02:00
Ентоні Блінкен
США не виключають військових дій проти Ірану, - Блінкен
01:43
Газпром
Українська IT-армія зламала архів російського Газпрому
01:05
Володимир Зеленський
Зеленський: Теракт в Оленівці стане одним зі звинувачень на трибуналі проти РФ
2023, неділя
29 січня
23:30
запалювальні боєприпаси, Берислав, Херсонщина
Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині забороненими запалювальними боєприпасами, - ОВА
23:18
OPINION
Микола Княжицький
Не стало Дмитра Павличка
22:53
Ексклюзив
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Херсонщина як напрямок нового наступу РФ не розглядється, - начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Єрін
22:36
Кая Каллас
Прем’єрка Естонії розкритикувала допуск росіян і білорусів на Олімпіаду
22:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можливості ППО ЗСУ потрібно підсилити іншим озброєнням. Колонка Сергія Згурця
21:56
Володимир Зеленський
Зеленський написав листа Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду
21:07
Китай
Китайський ядерний інститут купував чіпи зі США в обхід багаторічних санкцій, - WSJ
21:03
курська область вибух
РФ заявила про обстріл з мінометів прикордонного села у Курській області
20:46
Володимир Зеленський
Треба пришвидшити надання зброї Україні, - Зеленський
20:36
Італія
У МЗС Італії відмовилися давати танки Україні та наполягли на перемовинах з РФ
20:08
Дмитро Павличко
Відійшов у засвіти Дмитро Павличко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV