Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу Україні
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала під час виступу за підсумками року на засіданні Європарламенту.
"Цього року ми надали Україні 12 млрд допомоги, щоб школи й лікарні продовжували функціонувати. Ми також будемо підсилювати виробництво озброєння, щоб задовольняти нагальні потреби України. Ми також дивимося у майбутнє, тому ми запропонували додаткові 50 млрд євро на наступні чотири роки в інвестиції та реформи. Це допоможе Україні відбудувати своє майбутнє й перетворитися на гарну, квітучу Україну", - заявила голова Єврокомісії.
Очільниця Європейської комісії також додала, що майбутнє України - це Європейський Союз.
"Ми не можемо більше дозволити, щоб країна, яка є по духу європейською, лишалася за бортом. ЄС має розширитися", - наголосила очільниця Європейської комісії.
- Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС
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