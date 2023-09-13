Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала під час виступу за підсумками року на засіданні Європарламенту.

"Цього року ми надали Україні 12 млрд допомоги, щоб школи й лікарні продовжували функціонувати. Ми також будемо підсилювати виробництво озброєння, щоб задовольняти нагальні потреби України. Ми також дивимося у майбутнє, тому ми запропонували додаткові 50 млрд євро на наступні чотири роки в інвестиції та реформи. Це допоможе Україні відбудувати своє майбутнє й перетворитися на гарну, квітучу Україну", - заявила голова Єврокомісії.

Очільниця Європейської комісії також додала, що майбутнє України - це Європейський Союз.

"Ми не можемо більше дозволити, щоб країна, яка є по духу європейською, лишалася за бортом. ЄС має розширитися", - наголосила очільниця Європейської комісії.