Україна отримає ще €50 мільйонів гуманітарної допомоги від ЄС, - Єврокомісія

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського Союзу.



"ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро гуманітарного фінансування на підтримку людей, які постраждали від війни Росії з Україною, з 45 мільйонів євро на гуманітарні проекти в Україні і 5 мільйонів на Молдову. Таким чином загальна сума фінансування гуманітарної допомоги у відповідь на війну становить 143 мільйони євро", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі 1 мільярд євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході "Встань за Україну" минулого тижня.



Кошти витратять на швидку медичну допомогу, доступ до безпечної питної води та гігієни, притулки для біженців, грошову допомогу та підтримку проти гендерного насильства.



"Це допоможе людям у важкодоступних районах, які позбавлені доступу до медичних послуг, води та електроенергії, а також тим, хто змушений був тікати й залишити все. Україно, ми з тобою", - наголосив комісар з антикризового менеджменту Янез Ленарчич.

Нагадаємо, на початку нового етапу війни голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд.