Україна отримає від Бельгії 240 військових вантажівок

Про це повідомляє De Standaard.

За інформацією видання, зараз армія Бельгії має у наявності 400 вантажівок Volvo, від яких вони планують відмовитись у 2023 році. Щонайменше 240 одиниць передадуть нашим військовим. Перші автомобілі будуть відправлені в Україну вже наступного тижня.

Серед вантажівок є автомобілі, які оснащені кранами та евакуаторами. До поставок також будуть включені інструкції з користування і запасні частини.

"Про це ведуться тісні консультації в Контактній групі по обороні України. Українцям не постачається нічого з того, що вони самі не попросили б. Їхні підрозділи чекають на ці вантажівки, адже під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя", - заявив анонімний високопоставлений військовий.

Мова йде про вантажівки Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo Manumat.