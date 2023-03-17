Україна отримає від Бельгії 240 військових вантажівок
Бельгійські партнери передадуть українським військовим 240 вантажівок Volvo
Про це повідомляє De Standaard.
За інформацією видання, зараз армія Бельгії має у наявності 400 вантажівок Volvo, від яких вони планують відмовитись у 2023 році. Щонайменше 240 одиниць передадуть нашим військовим. Перші автомобілі будуть відправлені в Україну вже наступного тижня.
Серед вантажівок є автомобілі, які оснащені кранами та евакуаторами. До поставок також будуть включені інструкції з користування і запасні частини.
"Про це ведуться тісні консультації в Контактній групі по обороні України. Українцям не постачається нічого з того, що вони самі не попросили б. Їхні підрозділи чекають на ці вантажівки, адже під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя", - заявив анонімний високопоставлений військовий.
Мова йде про вантажівки Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo Manumat.
- 10 березня Палата представників бельгійського парламенту визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
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