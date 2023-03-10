Про це у твіттері написав президент України Володимир Зеленський.

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу", - написав український лідер.

Зеленський подякував Бельгії за це важливе для нас рішення, "за цей глибоко символічний сьогодні крок".