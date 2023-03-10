Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців
Палата представників бельгійського парламенту визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу
Про це у твіттері написав президент України Володимир Зеленський.
"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу", - написав український лідер.
Зеленський подякував Бельгії за це важливе для нас рішення, "за цей глибоко символічний сьогодні крок".
- 24 листопада 2022 року верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом. Того ж дня парламент Молдови на засіданні ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
- 25 листопада минулого року опозиційний до режиму Лукашенка Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор геноцидом українського народу та засудив злочини комуністичної влади проти національних республік СРСР у міжвоєнний період.
- 26 листопада 2022 року президент США Джо Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів, вчинених Росією на території України.
- 30 листопада минулого року німецький бундестаг ухвалив резолюцію про визначення Голодомору геноцидом українського народу.
- 14 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сенат Чехії також визнав Голодомор геноцидом українського народу.
- 15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.
- 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
- Комітет у закордонних справах парламенту Італії проголосував за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Попереду – голосування відповідної резолюції в парламенті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.92
Купівля 37.92Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 40.79
- Актуальне
- Важливе