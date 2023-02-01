Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу
Про це він розповів у twitter.
"Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - пише президент.
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