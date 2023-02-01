Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Про це він розповів у twitter.

"Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - пише президент.

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом.

24 листопада парламент Молдови на засіданні у четвер ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

25 листопада опозиційний до режиму Лукашенка Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор геноцидом українського народу та засудив злочини комуністичної влади проти національних республік СРСР у міжвоєнний період.

26 листопада президент США Джо Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів, вчинених Росією на території України.

30 листопада німецький бундестаг ухвалив резолюцію про визначення Голодомору геноцидом українського народу.

Європейський парламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу під час голосування, запланованого на 15 грудня.

14 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу.

15 грудня Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.

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