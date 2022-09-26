Про це повідомляє Громадське.

За словами Никифорова, Зеленський говорив про те, що ми поки отримали лише згоду на передачу NASAMS, а не самі системи протиповітряної оборони.

25 вересня d інтерв'ю CBS Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за позитивне рішення щодо систем ППО NASAMS.

"Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже було прийнято. І від конгресу США ми отримали NASAMS. Це системи ППО", - сказав Зеленський.

25 вересня Володимир Зеленський заявив, що США дали згоду на передачу Україні системи ППО NASAMS.

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