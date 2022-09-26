Україна отримала лише згоду на передачу NASAMS: речник Зеленського уточнив заяву президента про систему ППО зі США
Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров уточнив, що президент в інтерв'ю CBS заявив, що Україна отримала від США згоду на передачу NASAMS, а не самі системи ППО
Про це повідомляє Громадське.
За словами Никифорова, Зеленський говорив про те, що ми поки отримали лише згоду на передачу NASAMS, а не самі системи протиповітряної оборони.
25 вересня d інтерв'ю CBS Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за позитивне рішення щодо систем ППО NASAMS.
"Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже було прийнято. І від конгресу США ми отримали NASAMS. Це системи ППО", - сказав Зеленський.
- 25 вересня Володимир Зеленський заявив, що США дали згоду на передачу Україні системи ППО NASAMS.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.97
Купівля 40.97Продаж 41.88
-
EUR
Купівля 39.56Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе