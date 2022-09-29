Україна отримала пів мільярда євро грантових коштів від ЄС

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну

"Зазначені кошти було зараховано до загального фонду Державного бюджету та буде спрямовано на забезпечення фінансування найактуальніших видатків держави, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, частину коштів спрямують на підтримку продовольчої безпеки. Гроші виділять для забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської та харчової продукції. У тому числі шляхом підтримки доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу.

15 вересня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк ЄС, здійснив перші виплати в межах пакета екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро. Перший пакет екстреної підтримки розміром 668 млн євро був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної та неспровокованої війни Росії проти України.

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