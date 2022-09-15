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ЄІБ надав Україні €500 млн негайної допомоги: на що підуть кошти

15 вересня, 2022 четвер
13:30
Світ ЄІБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк ЄС, здійснив перші виплати в межах пакету екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро

Про це йдеться на сайті. ЄІБ.

Зазначається, що Україна отримала перший транш на 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб з пакета екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро.

Перші виплати мають допомогти українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Кошти також слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця".

"Ремонт залізничного сполучення, доріг і мостів допоможе Україні продовжувати перевезення людей, вантажу та зерна. Оскільки Україна - один із найбільших експортерів зерна у світі, ці надважливі заходи сприятимуть відновленню економіки країни та покращенню сполучення із ЄС.

Відомо, що Пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, що підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків:

  • негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких 500 млн було перераховано 14 вересня 2022 року. Подальші виплати заплановані на найближчі дні;
  • відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься в міру їх виконання.

Перший пакет екстреної підтримки розміром 668 млн євро був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної та неспровокованої війни Росії проти України.

  • 25 липня стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,6 млрд євро фінансової допомоги на відновлення пошкодженої інфраструктури та проєкти, спрямовані на забезпечення нагальних потреб українців.
  • 26 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін спрямує на підготовку опалювального сезону 1 млрд євро із 1,6 млрд євро, погоджених Європейським інвестиційним банком для України.

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