ЄС надав Україні €1,6 млрд на відновлення пошкодженої інфраструктури
Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,59 млрд євро фінансової допомоги задля відновлення пошкодженої інфраструктури та важливих проєктів, що вони спрямовані на забезпечення нагальних потреб українців
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву Європейської комісії.
Зазначається, що кошти виділені в межах програми термінового реагування Європейського інвестиційного банку EIB Ukraine Solidarity.
Крім того, це вже другий пакет допомоги в межах програми: перший був повністю виплачений протягом місяця після початку повномасштабної війни. Обсяг допомоги складав 668 млн євро.
З фінансів, передбачених другим пакетом фінансової допомоги, 1,05 млрд будуть надані Україні негайно – вони будуть спрямовані передовсім на ремонт пошкодженої інфраструктури й невідкладні заходи в енергетиці.
Решта 540 млн євро будуть скеровані на відновлення проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні, зокрема в галузях енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення. Точний час виділення цих коштів залежатиме від стану просування основних проєктів.
"Другий пакет допомоги в межах заходів солідарності ЄІБ в Україні допоможе відновити роботу основних послуг і запустити найважливішу інфраструктуру, посилити стійкість країни та зберегти економічну стабільність", – йдеться у заяві Єврокомісії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.04
Купівля 38.04Продаж 39.1
-
EUR
Купівля 38.3Продаж 39.56
- Актуальне
- Важливе