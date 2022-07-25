Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву Європейської комісії.

Зазначається, що кошти виділені в межах програми термінового реагування Європейського інвестиційного банку EIB Ukraine Solidarity.

Крім того, це вже другий пакет допомоги в межах програми: перший був повністю виплачений протягом місяця після початку повномасштабної війни. Обсяг допомоги складав 668 млн євро.

З фінансів, передбачених другим пакетом фінансової допомоги, 1,05 млрд будуть надані Україні негайно – вони будуть спрямовані передовсім на ремонт пошкодженої інфраструктури й невідкладні заходи в енергетиці.

Решта 540 млн євро будуть скеровані на відновлення проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні, зокрема в галузях енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення. Точний час виділення цих коштів залежатиме від стану просування основних проєктів.

"Другий пакет допомоги в межах заходів солідарності ЄІБ в Україні допоможе відновити роботу основних послуг і запустити найважливішу інфраструктуру, посилити стійкість країни та зберегти економічну стабільність", – йдеться у заяві Єврокомісії.