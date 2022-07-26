На підготовку опалювального сезону спрямують 1 млрд євро із виділених ЄІБ 1,6 млрд, - Шмигаль
Кабмін спрямує на підготовку опалювального сезону 1 млрд євро із 1,6 млрд євро, погоджених Європейським інвестиційним банком для України
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Вчора (25 липня - ред.) Європейський інвестиційний банк погодив виділення Україні 1,6 млрд євро, з яких 1 млрд євро буде виділений уже зараз. Ці кошти будуть спрямовані на заходи з підготовки до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об'єктів електро-, водо- й теплопостачання та іншої житлово-комунальної інфраструктури. Відповідне протокольне доручення затвердимо сьогодні (26 липня - ред.)", - сказав Шмигаль.
Крім того, прем'єр-міністр анонсував звернення до США щодо надання Україні "газового ленд-лізу" для проходження опалювального сезону.
"Також ухвалимо звернення уряду України до уряду США щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", - сказав Шмигаль.
- 25 липня стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,6 млрд євро фінансової допомоги на відновлення пошкодженої інфраструктури та проєкти, спрямовані на забезпечення нагальних потреб українців.
- 26 липня Кабінет міністрів України виділив 126,3 млн грн з резервного фонду державного бюджету, щоб покрити комунальні витрати за квітень 2022 року в закладах для тимчасового проживання переселенців.
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