На підготовку опалювального сезону спрямують 1 млрд євро із виділених ЄІБ 1,6 млрд, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вчора (25 липня - ред.) Європейський інвестиційний банк погодив виділення Україні 1,6 млрд євро, з яких 1 млрд євро буде виділений уже зараз. Ці кошти будуть спрямовані на заходи з підготовки до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об'єктів електро-, водо- й теплопостачання та іншої житлово-комунальної інфраструктури. Відповідне протокольне доручення затвердимо сьогодні (26 липня - ред.)", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр анонсував звернення до США щодо надання Україні "газового ленд-лізу" для проходження опалювального сезону.

"Також ухвалимо звернення уряду України до уряду США щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", - сказав Шмигаль.

25 липня стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,6 млрд євро фінансової допомоги на відновлення пошкодженої інфраструктури та проєкти, спрямовані на забезпечення нагальних потреб українців.

26 липня Кабінет міністрів України виділив 126,3 млн грн з резервного фонду державного бюджету, щоб покрити комунальні витрати за квітень 2022 року в закладах для тимчасового проживання переселенців.

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