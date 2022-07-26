Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

Це рішення Уряд прийняв у вівторок, 26 липня 2022 року.

"Виділено 126 251 856 гривень з резервного фонду державного бюджету на покриття витрат за квітень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, закладів освіти приватної форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи", - пише Мельничук.

В Україні прогнозують нову хвилю внутрішнього переміщення жителів зі Сходу на Захід напередодні опалювального сезон.

Верховна рада заборонила на період війни примусово стягувати з людей борги за комунальні послуги.

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