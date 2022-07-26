Кабмін виділив 126,3 млн грн на покриття комунальних витрат у будівлях, де жили переселенці
Кабінету Міністрів України виділив 126,3 млн грн з резервного фонду державного бюджету, щоб покрити комунальні витрати за квітень 2022 року в закладах для тимчасового проживання переселенців
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.
Це рішення Уряд прийняв у вівторок, 26 липня 2022 року.
"Виділено 126 251 856 гривень з резервного фонду державного бюджету на покриття витрат за квітень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, закладів освіти приватної форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи", - пише Мельничук.
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