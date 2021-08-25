Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на COVID-19

Про це повідомляє прес-служба посольства Швейцарії в Україні.

"Голова Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" передав 1,5 млн антиген-тестів на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Швейцарія виділила на гуманітарну допомогу 6,7 млн швейцарських франків (196 млн грн, - ред.).

"Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.