Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на COVID-19
Швейцарія передала Україні 1,5 млн експрес-тестів на COVID-19
Про це повідомляє прес-служба посольства Швейцарії в Україні.
"Голова Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" передав 1,5 млн антиген-тестів на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Швейцарія виділила на гуманітарну допомогу 6,7 млн швейцарських франків (196 млн грн, - ред.).
"Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.
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