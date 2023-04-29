Україна передала Польщі та ЄС ноти через обмеження на експорт агропродукції
МЗС України передало посольству Польщі та представництву ЄС ноти через обмеження на експорт української агропродукції
Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у facebook.
"До посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти МЗС України щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України", - написав Ніколенко.
Він наголосив, що такі обмеження не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.
"Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.
"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", - підсумував Ніколенко.
- 28 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава та Брюссель досягли домовленості про обмеження українського агроімпорту.
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