Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у facebook.

"До посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти МЗС України щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України", - написав Ніколенко.

Він наголосив, що такі обмеження не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

"Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", - підсумував Ніколенко.