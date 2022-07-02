Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який відбувався у Ризі, завершився перемогою українців з рахунком 79:66. Найрезультативнішими у складі збірної України стали В'ячеслав Бобров, який набрав 17 очок та зробив 8 підбирань та Святослав Михайлюк, у якого 16 очок та 6 підбирань.

Завдяки цій перемозі, Україна гарантувала собі вихід до другого раунду відбору ЧС-2023. Це стало відомо після того, як Іспанія розгромила Північну Македонію 80:44.

Північна Македонія достроково втратила шанси на продовження боротьби, а Україна, Іспанія та Грузія вийшли до наступного раунду кваліфікації. На другому етапі до них приєднаються Італія, Ісландія та Нідерланди. Ці шість команд розіграють три путівки до фінальної частини ЧС-2023.

Наступну гру збірна України проведе 4 липня у Скоп'є проти збірної Північної Македонії, її результат не матиме турнірного значення.

Чемпіонат світу-2023

Кваліфікація, Група G

1 липня

Україна - Грузія 79:66

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