Україна перемогла Грузію у відборі ЧС-2023 з баскетболу
Чоловіча збірна України перемогла Грузію у відбірковому матчі чемпіонату світу-2023 з баскетболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який відбувався у Ризі, завершився перемогою українців з рахунком 79:66. Найрезультативнішими у складі збірної України стали В'ячеслав Бобров, який набрав 17 очок та зробив 8 підбирань та Святослав Михайлюк, у якого 16 очок та 6 підбирань.
Завдяки цій перемозі, Україна гарантувала собі вихід до другого раунду відбору ЧС-2023. Це стало відомо після того, як Іспанія розгромила Північну Македонію 80:44.
Північна Македонія достроково втратила шанси на продовження боротьби, а Україна, Іспанія та Грузія вийшли до наступного раунду кваліфікації. На другому етапі до них приєднаються Італія, Ісландія та Нідерланди. Ці шість команд розіграють три путівки до фінальної частини ЧС-2023.
Наступну гру збірна України проведе 4 липня у Скоп'є проти збірної Північної Македонії, її результат не матиме турнірного значення.
Чемпіонат світу-2023
Кваліфікація, Група G
1 липня
Україна - Грузія 79:66
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