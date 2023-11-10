Україна планує наростити потужності атомної генерації: подробиці
Україна разом з американською компанією Westinghouse працює над нарощуванням потужностей атомної генерації. Йдеться зокрема про будівництво нових енергоблоків
Про це йшлося на зустрічі очільника Міненерго Германа Галущенка з головним виконавчим директором Westinghouse Electric Company Патріком Фрагманом, передає пресслужба українського відомства.
"Завдяки Westinghouse ми змогли повністю відмовитись від російського ядерного палива. У вересні цього року відбулось перше завантаження палива Westinghouse у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного палива, який може відкрити шлях до швидких санкцій проти Росатому", - зазначив Галущенко.
Своєю чергою Патрік Фрагман зауважив, що Westinghouse продовжує працювати з українською стороною для нарощування потужностей атомної генерації. Йдеться про будівництво нових енергоблоків АР1000, а також встановлення малих модульних реакторів АР300, перші з яких можуть з’явитися протягом найближчих десяти років.
- Раніше цього місяця Міненерго повідомляло, що в Україні вперше провели перевірки енергоблока АЕС за західними стандартами.
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