В Україні вперше провели перевірки енергоблока АЕС за західними стандартами: подробиці
Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) ухвалила рішення про продовження експлуатації енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС ще на 10 років
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Протягом цього строку гарантована ядерна та радіаційна безпека, захист персоналу, населення та довкілля", - пояснили у відомстві.
При цьому вперше всі перевірки було проведено за західними стандартами, наголосили у Міненерго.
"Унікальність цієї події в тому, що вперше в Україні всі необхідні процедури та експертизи для отримання відповідного висновку здійснювались згідно із західними стандартами та без довготривалого відключення блоку від енергосистеми", - пояснили у відомстві.
"Раніше для проведення таких перевірок енергоблок мав бути зупинений на термін від 200 до 250 днів", – додали там.
Енергоблок №1 ПАЕС потужністю 1000 МВт було введено в експлуатацію у 1983 році. Після 40 років роботи термін продовжили ще на 10 років, що загалом складатиме 50 років.
- У вересні 2023 року Україна почала переводити атомні енергоблоки ВВЕР-440 на американське ядерне паливо Westinghouse, яке було розроблене у співпраці із фахівцями Енергоатому.
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