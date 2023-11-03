В Україні вперше провели перевірки енергоблока АЕС за західними стандартами: подробиці

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Протягом цього строку гарантована ядерна та радіаційна безпека, захист персоналу, населення та довкілля", - пояснили у відомстві.

При цьому вперше всі перевірки було проведено за західними стандартами, наголосили у Міненерго.

"Унікальність цієї події в тому, що вперше в Україні всі необхідні процедури та експертизи для отримання відповідного висновку здійснювались згідно із західними стандартами та без довготривалого відключення блоку від енергосистеми", - пояснили у відомстві.

"Раніше для проведення таких перевірок енергоблок мав бути зупинений на термін від 200 до 250 днів", – додали там.

Енергоблок №1 ПАЕС потужністю 1000 МВт було введено в експлуатацію у 1983 році. Після 40 років роботи термін продовжили ще на 10 років, що загалом складатиме 50 років.