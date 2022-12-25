Про це він сказав під час телемарафону.

"Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь - ні, не має", - наголосив він.

За його словами, питання того, що буде з Росією після її поразки в розв'язаній нею війні, перестає бути табу для світової дипломатії. І хоч ця тема поки не обговорюється на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, "але рівнем нижче люди вже ставлять питання".

Раніше до конгресу США внесли резолюцію, що пропонує виключити Росію з Радбезу ООН.

23 грудня глава Євроради заявив про необхідність призупинення членства Росії в Раді безпеки ООН. За його словами, необхідність реформування ООН назріла давно.

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