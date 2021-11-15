Україна подала заявку на проведення чемпіонату Європи з карате
Україна подала офіційну заявку на проведення чемпіонату Європи з карате у 2026 році
Про це повідомляє офіційний Facebook Української федерації карате.
Це сталося під час засідання виконкому Всесвітньої федерації карате у Дубаї.
"Президент WKF Антоніо Еспінос схвально відгукнувся на звернення, зазначивши високий рівень УФК як спортивної організації, яка має всі можливості для проведення спортивних заходів на високому міжнародному рівні", - йдеться у заяві Української федерації карате.
Україна ще ніколи не приймала чемпіонат Європи з карате. У наступні чотири роки ЧЄ пройде у Туреччині, Росії, Хорватії та Азербайджані.
- Нагадаємо, 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль Олімпіади-2020 у ваговій категорії до 55 кг.
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