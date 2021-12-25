Україна подасть заявку на проведення Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт

Про це він розповів у інтерв'ю "Слову і ділу".

За його словами, Україна вступає у боротьбу за проведення Олімпіади.

"Президент поставив завдання – і президент, і вся спортивна спільнота дуже хоче – ми вступаємо у боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні. Юнацькі у 2028 році та зимові Олімпійські ігри у 2030", - сказав Гутцайт.

Він додав, що цей крок передовсім спрямований на те, аби дати поштовх розвитку спортивної інфраструктури.

"Проведення у країні Олімпійських ігор – це залучення потужних інвесторів, нова інфраструктура, нова спортивна інфраструктура. Ми розуміємо, що чим більше спортивної інфраструктури, тим більше буде куди приходити дітям займатися", – зазначив Гутцайт.