Україна подасть заявку на проведення Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт
Міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року
Про це він розповів у інтерв'ю "Слову і ділу".
За його словами, Україна вступає у боротьбу за проведення Олімпіади.
"Президент поставив завдання – і президент, і вся спортивна спільнота дуже хоче – ми вступаємо у боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні. Юнацькі у 2028 році та зимові Олімпійські ігри у 2030", - сказав Гутцайт.
Він додав, що цей крок передовсім спрямований на те, аби дати поштовх розвитку спортивної інфраструктури.
"Проведення у країні Олімпійських ігор – це залучення потужних інвесторів, нова інфраструктура, нова спортивна інфраструктура. Ми розуміємо, що чим більше спортивної інфраструктури, тим більше буде куди приходити дітям займатися", – зазначив Гутцайт.
- Нагадаємо, у вересні 2020 року президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру спорту Вадиму Гутцайту провести в Україні Олімпіаду.
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