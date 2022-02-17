Україна постійно зменшує виробництво молока через скорочення поголів’я корів у домогосподарствах, - експерт

Про це аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць розповів в програмі “Агро експрес” в ефірі Еспресо.TV.

“Господарський сектор не здатний настільки здешевити виробництво молока, як це можуть зробити молочно-товарні ферми”, – сказав він.

Останніми роками все більше домогосподарств відмовляються утримувати корів, а попит на їхню продукцію скорочується, відзначив експерт. На ринку його замінює імпортне молоко переважно з Польщі та Білорусі.

“Утримувати вдома 2-3 корови невигідно і неконкурентно по відношенню до промислового виробництва. Плюс якість молока у домогосподарств низького рівня. Скажімо, харчові технології ЄС не допускають використання молока такої якості”, – додав Андрієць.

Нагадаємо, Держстат повідомив про скорочення в 2021 році виробництва молока майже на 6% у порівнянні з 2020 роком.