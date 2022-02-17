Україна постійно зменшує виробництво молока через скорочення поголів’я корів у домогосподарствах, - експерт
Більшу частину українського молока виробляють домашні господарства та малі фермери. Однак вони останнім часом скорочують поголів’я корів через низьку вартість молока у перекупників і нездатність конкурувати з великими молочними фермами
Про це аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць розповів в програмі “Агро експрес” в ефірі Еспресо.TV.
“Господарський сектор не здатний настільки здешевити виробництво молока, як це можуть зробити молочно-товарні ферми”, – сказав він.
Останніми роками все більше домогосподарств відмовляються утримувати корів, а попит на їхню продукцію скорочується, відзначив експерт. На ринку його замінює імпортне молоко переважно з Польщі та Білорусі.
“Утримувати вдома 2-3 корови невигідно і неконкурентно по відношенню до промислового виробництва. Плюс якість молока у домогосподарств низького рівня. Скажімо, харчові технології ЄС не допускають використання молока такої якості”, – додав Андрієць.
Нагадаємо, Держстат повідомив про скорочення в 2021 році виробництва молока майже на 6% у порівнянні з 2020 роком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе