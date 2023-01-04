Україна повернула данській журналістці Матильді Кімер акредитацію, скасовану влітку на запит СБУ
Україна повернула журналістці данської телерадіокомпанії DR Матильді Кімер акредитацію, яку було скасовано в серпні 2022 року
Про це повідомили на сайті данського громадського мовника DR.
"Матильда Кімер, яка є кореспондентом DR у Росії та Україні, тепер знову зможе працювати журналістом в Україні", – йдеться в повідомленні.
Також про це повідомила у твіттері Європейська федерація журналістів (EFJ).
"Данській журналістці Матильді Кімер повернули акредитацію: вона знову може працювати в Україні. Міжнародний тиск спрацював!" – ідеться в повідомленні EFJ.
Телерадіокомпанія DR уточнює, що журналістці повернули пресакредитацію, яку минулого літа скасували за наказом СБУ.
Повідомлення з України телерадіокомпанія отримала електронною поштою. У DR кажуть, що воно не містить пояснень, чому Матильді Кімер знову дозволено працювати в Україні. Але так само, за їхніми словами, не було отримано пояснень, коли акредитацію було анульовано.
У DR додали, що журналістка від серпня наполегливо працювала над тим, щоб скасувати рішення СБУ про позбавлення її акредитації. Матильда Кімер зв’язалася з українською владою, вела діалог із посольством України в Данії та з міністерством закордонних справ Данії.
У серпні 2022 року Матильду Кімер повідомили, що її акредитацію на роботу в Україні скасували, зробили це за запитом СБУ.
Лише 8 грудня 2022 року Кімер зустрілася зі співробітниками СБУ в офісі у Києві. За словами журналістки, зустріч організували за сприяння МЗС Данії. Як зазначила Матильда Кімер, їй сказали, що деякі її пости в соцмережах виглядають так, ніби вона симпатизує Росії.
В СБУ публічно не коментували цю зустріч, але співробітник спецслужби в коментарі сайту "Бабель" зазначив, що Кімер поїхала без дозволу в зону, де розташовувалася закордонна зброя, чим поставила під загрозу наших воїнів.
Про те, що акредитацію данської журналістки скасували через спробу зняти в Миколаєві репортаж про секретну зброю, писало також видання "Детектор Медіа"
Довідково. 22 серпня в Україні скасували акредитацію кореспондентки данської громадської телерадіокомпанії DR Матильди Кімер.
За словами журналістки, СБУ пропонували їй співпрацю в обмін на можливість повернення акредитації. Крім того, Кімер звинуватили в незаконному перебуванні на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. Сама журналістка відкидає ці звинувачення.
У серпні 2022 року ФСБ Росії заборонила журналістці вʼїзд на територію країни на 10 років через загрозу безпеці.
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