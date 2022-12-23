В СБУ пояснили скасування акредитації данської журналістки Кімер спробою розповісти про секретну зброю, - Детектор медіа
Акредитацію данської журналістки скасували через спробу зняти в Миколаєві репортаж про секретну зброю
Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на анонімне джерело в СБУ.
Зазначають, що причиною для позбавлення акредитації стало те, що Кімер приїхала до Миколаєва у липні 2022 року. Там вона "опинилася в місці, де не повинна була, і намагалася зняти репортаж про зброю, про яку навіть не можна говорити". Це порушило наказ головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного №73 від третього березня 2022 року.
Після цього інциденту військові звернулися до СБУ з проханням перевірити журналістку. Відтак служба безпеки рекомендувала армійському управлінню зв’язків із громадськістю позбавити Кімер акредитації.
"Ми також маємо дані, що вона перебувала в окупованих частинах України, зокрема в Криму і Донецькій/Луганській областях, із порушенням українського законодавства", - сказав співрозмовник "Детектора медіа".
Він також додав, що Кімер зустрічалася з представниками СБУ 8 грудня. Там вона спитала, як їй працювати без акредитації. У відповідь їй запропонували використовувати надані офіційними джерелами, як роблять інші іноземні журналісти, які не перебувають на фронті.
Журналістка підтвердила в розмові з "Детектором медіа" факт свого перебування в Миколаєві, зокрема в тому місці, в якому не мала бути.
"Ми нічого не знімали, нічого не зробили — просто опинилися там, де нас не мало бути. Я сподівалася, що це було вирішене питання, оскільки після цього за два дні робила репортажі з військовими, і до мене не було претензій", - сказала Кімер.
Довідка: 22 серпня в Україні скасували акредитацію кореспондентку данської громадської телерадіокомпанії DR Матільду Кімер. За словами журналістки, СБУ пропонували їй співпрацю в обмін на можливість повернення акредитації.
Крім того, Кімер звинуватили в незаконному перебуванні на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. Проте сама журналістка відкидає ці звинувачення.
- 14 листопада журналістів CNN і Sky News позбавили акредитації через репортажі зі звільненого Херсона, які порушували заборону на зйомки на щойно деокупованих територіях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе