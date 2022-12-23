В СБУ пояснили скасування акредитації данської журналістки Кімер спробою розповісти про секретну зброю, - Детектор медіа

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на анонімне джерело в СБУ.

Зазначають, що причиною для позбавлення акредитації стало те, що Кімер приїхала до Миколаєва у липні 2022 року. Там вона "опинилася в місці, де не повинна була, і намагалася зняти репортаж про зброю, про яку навіть не можна говорити". Це порушило наказ головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного №73 від третього березня 2022 року.

Після цього інциденту військові звернулися до СБУ з проханням перевірити журналістку. Відтак служба безпеки рекомендувала армійському управлінню зв’язків із громадськістю позбавити Кімер акредитації.

"Ми також маємо дані, що вона перебувала в окупованих частинах України, зокрема в Криму і Донецькій/Луганській областях, із порушенням українського законодавства", - сказав співрозмовник "Детектора медіа".

Він також додав, що Кімер зустрічалася з представниками СБУ 8 грудня. Там вона спитала, як їй працювати без акредитації. У відповідь їй запропонували використовувати надані офіційними джерелами, як роблять інші іноземні журналісти, які не перебувають на фронті.

Журналістка підтвердила в розмові з "Детектором медіа" факт свого перебування в Миколаєві, зокрема в тому місці, в якому не мала бути.

"Ми нічого не знімали, нічого не зробили — просто опинилися там, де нас не мало бути. Я сподівалася, що це було вирішене питання, оскільки після цього за два дні робила репортажі з військовими, і до мене не було претензій", - сказала Кімер.

Довідка: 22 серпня в Україні скасували акредитацію кореспондентку данської громадської телерадіокомпанії DR Матільду Кімер. За словами журналістки, СБУ пропонували їй співпрацю в обмін на можливість повернення акредитації.

Крім того, Кімер звинуватили в незаконному перебуванні на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. Проте сама журналістка відкидає ці звинувачення.

14 листопада журналістів CNN і Sky News позбавили акредитації через репортажі зі звільненого Херсона, які порушували заборону на зйомки на щойно деокупованих територіях.