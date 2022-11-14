Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

"Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків із громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів", - зазначили в Генштабі й наголосили, що такі дії є грубим порушенням розпоряджень військового командування.

"Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними", - додали в центрального органі військового управління.

У Генштабі не уточнили назви ЗМІ, однак речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала "Детектору Медіа", що йдеться про журналістів шести ЗМІ, в тому числі CNN і Sky News.

"У мене зараз є інформація про позбавлення акредитації знімальних груп Sky News та CNN. Також є інформація про італійське видання, яке також там було, але я чекаю на додаткову інформацію", - сказала вона.

За її словами, ніхто з журналістів не отримував офіційних дозволів від військового командування на відвідування Херсона.

"Заборона існує для всіх — вона була оголошена на сторінці ОК "Південь", про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ в Херсоні не передбачається у зв’язку з небезпекою. Так вирішило командування", - наголосила Гуменюк.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.