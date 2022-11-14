Військові заявили про незаконність зйомок у деокупованому Херсоні: шістьох журналістів хочуть позбавити акредитації
Військові заявили про порушення журналістами деяких ЗМІ заборони на зйомки в щойно деокупованому Херсоні
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
"Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків із громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів", - зазначили в Генштабі й наголосили, що такі дії є грубим порушенням розпоряджень військового командування.
"Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними", - додали в центрального органі військового управління.
У Генштабі не уточнили назви ЗМІ, однак речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала "Детектору Медіа", що йдеться про журналістів шести ЗМІ, в тому числі CNN і Sky News.
"У мене зараз є інформація про позбавлення акредитації знімальних груп Sky News та CNN. Також є інформація про італійське видання, яке також там було, але я чекаю на додаткову інформацію", - сказала вона.
За її словами, ніхто з журналістів не отримував офіційних дозволів від військового командування на відвідування Херсона.
"Заборона існує для всіх — вона була оголошена на сторінці ОК "Південь", про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ в Херсоні не передбачається у зв’язку з небезпекою. Так вирішило командування", - наголосила Гуменюк.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.72
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе