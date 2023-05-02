Україна повністю сформувала 8 бригад "Гвардії наступу"
Україна вже повністю сформувала вісім бригад "Гвардії наступ"." Вони надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"У нас є плани з формування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості… Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання — це 2-3 тижні — і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів", - розповів Клименко.
За словами Клименка, завдання кожної з цих бригад - проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.
"Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку", - наголосив міністр.
Загальної чисельності бригад очільник МВС не конкретизував, зважаючи на безпекові питання, однак зазначив, що цю цифру можна вирахувати теоретично.
Відповідаючи на запитання про те, чи перебувають уже бригади "Гвардії наступу" під командуванням Сил оборони, міністр сказав: "Ні, вони надходять під командування Сил оборони після того, як буде бойове завдання".
- 6 квітня стало відомо, що Нацгвардія комплектує штурмові бригади "Гвардії наступу" - понад 20 тисяч добровольців виявили бажання долучитись.
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