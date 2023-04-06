Понад 20 тис. добровольців хочуть долучитися до штурмових бригад "Гвардії наступу" у складі НГУ, - полковник Уршалович
Нацгвардія комплектує штурмові бригади "Гвардії наступу", нині вже понад 20 тисяч добровольців виявили бажання долучитись
Про це в Медіацентрі розповів заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.
"На сьогодні від добровольців, які якнайшвидше хочуть взяти участь у звільненні України від "руського міру" в складі бригад Національної гвардії України, надійшло 20 204 звернення, з яких понад 16,5 тисяч через сайт "Гвардії наступу", - каже Уршалович.
У бригаду хочуть потрапити у військовослужбовці з інших військових частин НГУ.
Військовий розповів, що є певний відсоток кандидатів, які не проходять відбір до штурмових бригад за станом здоров’я, через недостатній рівень фізичної підготовки або за результатами співбесіди.
"По можливості таким кандидатам ми пропонуємо проходження служби в інших підрозділах і на посадах, де вимоги не такі високі. В цілому ми відзначаємо високий рівень вмотивованості охочих вступити до лав штурмових бригад "Гвардії наступу", - додав Уршалович.
Добровольці штурмових бригад, які уже пройшли всі етапи відбору і зараховані, готуються до контрнаступу на полігонах.
Уршалович наголосив, військовослужбовці проходять індивідуальну підготовку, яка триває до трьох тижнів, та колективну підготовку - до п’яти тижнів. Завершуються ці тренування тактичними навчаннями у складі підрозділів. Окремі фахівці, такі як артилеристи та зенітники, проходять підготовку на ОКРЕМИХ, спеціалізованих полігонах.
Під час занять з індивідуальної підготовки воїни вивчають тактику дій солдата та підрозділу в різних умовах, видах бою.
"Ці та інші заняття дозволять сформувати воїна, який за своїми моральними та бойовими якостями буде здатний виконувати поставлені завдання", - сказав представник НГУ.
Довідково. МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ.
Проєкт називається "Гвардія наступу". Це бригади з добровольців, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.
Бригади Національної гвардії України: "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов".
Бригада Національної поліції України "Лють".
Бригада Державної прикордонної служби України "Сталевий кордон".
- Центри адмінпослуг з 4 лютого приймають заявки до "Гвардії наступу".
- Станом на 6 лютого було відомо про 7188 добровольців, які подали заявки на вступ до лав підрозділів "Гвардії наступу", з них за добу надійшло 2055 заявок.
- 12 лютого стало відомо, що від 4 лютого Центри адмінпослуг почали приймати заявки до формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Станом на сьогодні українці подали понад 20 тисяч заявок до "Гвардії наступу".
- Згодом стало відомо, що заявки до "Гвардії наступу" можна буде подати до 1 квітня.
- Станом на 11 березня 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в підрозділах "Гвардії наступу".
- Від 4 лютого Центри адмінпослуг почали приймати заявки до формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Станом на сьогодні українці подали понад 20 тисяч заявок до "Гвардії наступу".
- Гурт Kalush Orchestra підписав меморандум про амбасадорство об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" (у складі "Гвардії наступу").
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