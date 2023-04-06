Про це в Медіацентрі розповів заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"На сьогодні від добровольців, які якнайшвидше хочуть взяти участь у звільненні України від "руського міру" в складі бригад Національної гвардії України, надійшло 20 204 звернення, з яких понад 16,5 тисяч через сайт "Гвардії наступу", - каже Уршалович.

У бригаду хочуть потрапити у військовослужбовці з інших військових частин НГУ.

Військовий розповів, що є певний відсоток кандидатів, які не проходять відбір до штурмових бригад за станом здоров’я, через недостатній рівень фізичної підготовки або за результатами співбесіди.

"По можливості таким кандидатам ми пропонуємо проходження служби в інших підрозділах і на посадах, де вимоги не такі високі. В цілому ми відзначаємо високий рівень вмотивованості охочих вступити до лав штурмових бригад "Гвардії наступу", - додав Уршалович.

Добровольці штурмових бригад, які уже пройшли всі етапи відбору і зараховані, готуються до контрнаступу на полігонах.

Уршалович наголосив, військовослужбовці проходять індивідуальну підготовку, яка триває до трьох тижнів, та колективну підготовку - до п’яти тижнів. Завершуються ці тренування тактичними навчаннями у складі підрозділів. Окремі фахівці, такі як артилеристи та зенітники, проходять підготовку на ОКРЕМИХ, спеціалізованих полігонах.

Під час занять з індивідуальної підготовки воїни вивчають тактику дій солдата та підрозділу в різних умовах, видах бою.

"Ці та інші заняття дозволять сформувати воїна, який за своїми моральними та бойовими якостями буде здатний виконувати поставлені завдання", - сказав представник НГУ.

Довідково. МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ.

Проєкт називається "Гвардія наступу". Це бригади з добровольців, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Бригади Національної гвардії України: "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов".

Бригада Національної поліції України "Лють".

Бригада Державної прикордонної служби України "Сталевий кордон".